«الانضباط» توقف تاليسكا وبانيجا.. وتغرّم الاتحاد 33 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف اللاعب البرازيلي أندرسون تاليكسا المحترف ضمن صفوف النصر مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب السلوك المشين تجاه لاعب الفتح، وذلك وفقًا لتقرير حكم المباراة.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال لاستخدامه إشارة مهينة تجاه الحكم المساعد الأول في مباراة الأهلي، والتي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة بدوري المحترفين السعودي.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الاتحاد قدرها 32.812 ألف ريال بسبب رمي جمهوره علبة مياه واحدة تجاه أرضية ملعب مواجهة الباطن، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.