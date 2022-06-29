الأخبار المحلية

لقاء سعودي أمريكي يبحث مكافحة الفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله

29 يونيو 2022 · < 1 minute

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية السفيرة ديبورا ليبستات.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد أبو النصر.