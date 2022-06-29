أوكرانيا تعلن قطع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، قطع العلاقات مع سوريا إثر اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم، قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إنه "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".