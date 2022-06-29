انتهاء شهر العسل بين نيمار وباريس سان جيرمان.. ونادي إنجليزي كبير ينتظره

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن طلاق الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا وناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بات وشيكاً بعد دخول العلاقة بين اللاعب ورئيس ناديه لطريق مسدود، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير والتي حملت انتقادات لقائد السامبا

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" فإن نيمار بات قريباً من الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان، وأن تشيلسي الإنجليزي في ظل الإدارة الجديدة يعد الأقرب لضم اللاعب حلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وأوضح التقرير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان أبلغت أقارب نيمار بأنه لن يحتفظ به. وشدد التقرير أن الطرفين يبحثان الخروج الأفضل لكليهما خاصة بعد رغبة كل منهما في الانفصال عن الطرف الآخر

وأصبح نيمار منفتحًا على الرحيل لأنه لطالما كان يصرح بأنه يجب أن يشعر بأنه محبوب في ناديه، وليس هناك اعتراض من جانب باريس سان جيرمان على مغادرته الآن