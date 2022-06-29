تسريب لسيراجيو راموس يهز الدوري الإسباني.. كواليس وكوارث بالجملة

فى تسريب جديد كشفت عنه صحيفة El Confidencial ونشرته "موندو ديبورتيفو"، طلب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، المساعدة في الفوز بالكرة الذهبية في صيف عام 2020، وذلك وفقًا للتسجيلات الصوتية بينهما.

وجرت المحادثة بين شهري يوليو وأغسطس من عام 2020، بعد فترة وجيزة من فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني في النسخة التي توقفت فيها الكرة بسبب فيروس كورونا.

وتم تسجيل راموس وهو يقول لروبياليس: "أنت تعلم أنني لم أطلب منك أبدًا أي شيء، ولكن إذا كنت أريد أن أفعل ذلك اليوم، فهذا لأنني أعتقد أن هذا العام كان عامًا خاصًا للعروض التي قدمتها".

وأضاف: "أود منك مساعدتي بأي طريقة ممكنة واستخدام اتصالاتك في يويفا المرتبطة بالكرة الذهبية، سأكون ممتنا لكم طوال حياتي، ليس فقط من أجلي ولكن أيضا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك كثيرا".

ورد روبياليس بالقول إنه يعتقد أن الأندلسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية وتمنى له التوفيق في موسم دوري أبطال أوروبا التي كانت على وشك الحدوث.

وأكد رئيس الاتحاد الإسباني لراموس أنه في حين أن الفوز بالكرة الذهبية لا تعتمد عليه، فهو على استعداد لمساعدة راموس بأي طريقة ممكنة، لكن تم تعليق الكرة الذهبية في ذلك العام.