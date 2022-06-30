بعيار طائش في الرأس.. مقتل امرأة أمريكية أثناء دفعها عربة رضيعها في أحد شوارع #نيويورك  

الوئام- وكالات:

ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين بالشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك أصيبت برصاصة طائشة في رأسها وقتلت على أثرها أمس الأربعاء.

وأوضحت قناة (إن.بي.سي-4) أن الضحية نُقلت إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها‘ فيما لم يصب الرضيع بأي سوء.

وفي مؤتمر صحفي قرب مكان الحادث في مانهاتن، ناشد إريك أدمز رئيس بلدية نيويورك بالمساعدة في ضبط مطلق النار.

وقال: "سنعثر على الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة المروعة. سنجده ونقدمه للعدالة".