من الهندسة إلى الجزارة.. شاب سعودي يكشف سبب تخليه عن وظيفته للعمل بهذه المهنة (#فيديو)

الوئام- فريق التحرير:

بكامل أناقته وزيه السعودي يباشر الشاب "مشاري"، الذي تخلى عن وظيفته الهندسية، ليعمل جزارًا في ملحمة يملكها معتزًّا بمهنته، ومتفاخرًا بعمل يديه.

وفي التفاصيل، وصف المهندس مشاري في تقرير منصور المزهم لنشرة التاسعة على قناة mbc نظرات زبائن ملحمته بالمشجعة والمحفزة له في الاستمرار في مشروعه، ولاسيما أنهم يشعرون بالطمأنينة والثقة بجودة اللحم الذي يشترونه من شاب سعودي.

وعن سبب اختياره العمل جزارًا في ملحمته أوضح أن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه من وظيفته الهندسية لدى إحدى الشركات لم يكن يكفي مصاريفه واحتياجاته الشهرية، فقرر التخلي عنها، وتركها، وفتح هذا المشروع، وذلك بعد دراسة وتفكير لوضع السوق.

وأشار إلى أنه بعد أن أمضى سنة وجد الدعم والتشجيع، وإقبالاً كبيرًا من الزبائن، ما حفَّزه على الاستمرار، ومواصلة مشواره في العمل الحُر.