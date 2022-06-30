“#حساب_المواطن” يؤكد : البيانات الشخصية لا تُحدّث تلقائياً.. وعلى المُستفيد اتباع هذه الخطوات

الوئام- فريق التحرير:

أكد برنامج "حساب المواطن"، أن البيانات الخاصة بالمُستفيدين بما فيها الحالة الاجتماعية لا يتم تحديثها بشكل تلقائي ولكن يتم من خلال المُستفيد نفسه.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن تحديث البيانات من خلال التوجه إلى الحساب الشخصي ثم تفاصيل الطلب والبيانات العامة ويتم تحديثها من قبل المُستفيد.

وأشار إلى أنه إذا كان التغيير يتعلق بالحالة الاجتماعية بعد الزواج يتم تغييرها إلى متزوج والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى بيانات التابعين، ثم إضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة "المراجعة".