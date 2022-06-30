“الحصيني”يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع على مناطق المملكة

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أحوال طقس المملكة والخليج العربي خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع" تويتر": "ارتفاع قليل في الحرارة يتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، عما سجلته أمس الأربعاء على شرق ووسط المملكة والخليج، وتظل الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، ومتوقع أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا".

وأضاف: "من المتوقع نشاط رياح البوارح خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من الشرقية والخليج وشرق منطقة الرياض، يمتد تأثيرها نحو منطقة نجران، ورياح نشطة على المنطقة الغربية، ونشاط رياح موسم الغبرة على منطقة جازان يمتد تأثيرها على منطقتي الباحة وعسير، ومن المهم اختيار الوقت المناسب للسفر".

وتابع: "تتهيأ الفرصة -إن شاء الله- لتشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان)، وأجزاء من الإمارات وعمان".