انخفاض معدل #البطالة فى #المملكة باكثر من 10% #عاجل

تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 10.1 في المائة، مقابل 11 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ 2008 البالغ 10 في المائة "أي أنه الأقل خلال 13 عاما"، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول من 2020.

ويشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، التي تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030. كما يعد انخفاض معدل بطالة السعوديين إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في 2016.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني في 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، إلا أنها عادت سريعا للانخفاض مع التعافي الاقتصادي، لتبلغ 11.7 في المائة في الربع الأول 2021، ثم 11.3 في المائة في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة، التي تطبقها الجهات المعنية في الدولة.

وكان الربع الثاني 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما الربع الثالث ثانيا خلفه.