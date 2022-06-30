بـ46 مئوية.. «#الأرصاد»: 3 مدن الأعلى حرارة بالمملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدن الدمام وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام وحفر الباطن والأحساء 46 درجة مئوية، ومكة المكرمة والرياض والخرج ورفحا ووادي الدواسر 43، وبريدة وعرعر وسكاكا وشرورة 42 مئوية.

والمدينة المنورة والدوادمي والمجمعة 41، وحائل والعلا 40، ونجران وينبع 39، وجدة وجازان 38، وتبوك 37، والطائف 33، وأبها 31، والباحة 30 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: ابها 20 درجة مئوية، والباحة والقريات 22، وطريف 23، وتبوك 24، وحائل والعلا وينبع والطائف 26، وبريدة وعرعر وسكاكا ونجران 27 مئوية.

والرياض وحفر الباطن وبيشة ورفحا 28، والمدينة المنورة وجدة 30، ومكة المكرمة والدمام والأحساء 32، وجازان 33 مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الخميس، استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئياً وتتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان.