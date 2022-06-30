من جاكرتا إلى مكة طريقكم ميسره.. عبر مبادرة “طريق مك

بندر السليس – جاكرتا:

أوضح لـ "الوئام" العقيد "بدر المديفر" مشرف فريق الجوازات التنفيذي بمطار جاكرتا، ما تقدمه مبادرة طريق مكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بدءًا من رحلتهم من العاصمة الاندونيسية جاكرتا حتى وصولهم إلى أرض الحرمين.

وأضاف المديفر : "مبادرة طريق مكة هي مبادرة قدمتها حكومتنا الرشدة لضيوف الرحمن لتسهيل إجراءات سفرهم قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد صالة مخصصة في مطار جاكرتا لإنهاء إجراءات الحجاج قبل وصولهم للمملكة.

كما أكد أن هذا الإجراء يتيح للحاج عند الوصول للمملكة الانتقال فوراً إلى مكان سكنه دون أي إجراء في المطار.

الجدير بالذكر أن المبادرة تدخل عامها الرابع بدولة إندونيسيا من مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، إذ تواصل وزارة الداخلية إنهاء إجراءات الحجاج يومياً بكل يسر وسهولة.