رقم قياسي.. “#الإحصاء”: ارتفاع معدل مشاركة المواطنات في سوق العمل بنسبة 33.6%

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة، الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 33.6% في الربع الأول من عام 2022.

وذكر تقرير هيئة الإحصاء، أن السنوات الحالية شهدت نموا كبيًرا في معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل. وقبل ٣ سنوات كان معدل مشاركة السعوديات يبلغ ٢٠.٥٪، ثم ارتفع ارتفاعا سريعا بمقدار ١٣.١ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٣.٦٪ في الربع الأول من عام 2022.

وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة واكب نمو المشتغلات السعوديات مع نمو معدل المشاركة في سوق العمل. ففي الربع الأول من عام 2019 بلغ معدل المشتغلين إلى السكان ١٤.٠٪، ولاحقا بعد ثلاث سنوات ارتفع بمقدار ١٢.٨ نقطة مئوية ليصل إلى ٢٦.٨٪ في الربع الأول من عام 2022.

وانخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6% في الربع الأول من 2022، مقارنة بنسبة 6.9% في الربع الرابع من 2021، و6.5% في الربع الأول من 2021.

وذكرت الهيئة أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1% كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، ليصل إلى 45.1%.