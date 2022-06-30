اتفاقية تعاون بين هيئة التراث و “نون” لدعم البائعين المحليين في القطاع الحرفي

وقّعت هيئة التراث اتفاقية تعاون مشترك مع شركة نون، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة لدعم وتمكين قطاع الحرفيين وتسويق المنتجات الحرفية عبر برنامج نون "محلي", حيث جرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة، ومثل الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر سليمان الحربش، فيما مثل الشركة المدير العام أحمد عبدالقادر قدوري.

وتسعى كل من هيئة التراث وشركة نون من هذه الاتفاقية إلى تمكين الحرفيين السعوديين من تسويق المنتجات الحرفية وإدراج المحتوى التراثي الثقافي، عبر ضمان وصول منتجات الحرفيين إلى شريحة واسعة من العملاء وعرض منتجاتهم عبر برنامج "محلي"، الذي يعنى بدعم وتطوير أعمال أصحاب المشاريع المحلية، ومنها قطاع الحرفيين السعوديين، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على تحسين جودة المنتجات الحرفية وقدرتها على المنافسة في السوق المحلي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش, أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن جهود الهيئة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم الحرفيين والحرفيات في مناطق المملكة من خلال تسويق منتجاتهم وتسهيل وصولها، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى مشاريع متعددة لتطوير قطاع الحرف اليدوية من خلال البرامج التدريبية ورفع مستوى المنتج، وتسويق المنتجات الحرفية عبر منافذ التسويق والمعارض والفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية.

وقدم الحربش شكره لشركة نون على تعاونها مع الهيئة في هذا المشروع الذي سيحقق منافع مهمة للحرفيين.

وتأتي الاتفاقية في سياق جهود هيئة التراث في تطوير القطاع والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين له في مختلف مجالاته وذلك امتداداً لحرصها على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في إطار تنمية القطاع الثقافي في المملكة بشكل عام وفيما يتعلق بالمجالات التراثية بشكل خاص.