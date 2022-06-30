أسعار #النفط.. #برنت فوق الـ116 دولارًا

تراجعت عقود خام برنت بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس، مع استعداد وزراء "أوبك+" للاجتماع للنقاش بشأن سياسة الإمدادات الخاصة بالمجموعة.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على زيادة متواضعة في الإمدادات لشهر أغسطس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة طفيفة 0.15% أو بنحو 17 سنتًا إلى 116.10 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 9:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.24% أو 27 سنتًا إلى 110.05 دولارات للبرميل؛ لكنها لا تزال منخفضة خلال يونيو بحوالى 4%، متجهة نحو تسجيل أول تراجع شهري هذا العام.