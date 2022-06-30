حل الكنيست الإسرائيلي والدعوة لانتخابات مبكرة في نوفمبر ال

أقر مجموعة من النواب في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، حل الكنيست مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة خلال 3 سنوات ونصف السنة، وتم تحديد موعدها في الأول من نوفمبر.

وبعد تأخير دام ساعات، صوت 92 نائبا من أصل 120، الخميس، لصالح حل البرلمان، في اقتراع سيسمح أيضا لوزير الخارجية يائير لبيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي بينيت، الجمعة.

وسيصبح يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل ومهندس الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها، رئيس الوزراء المؤقت بعد منتصف ليل الجمعة، وسيكون الرابع عشر الذي يتولى هذا المنصب، خلفا لنفتالي بينيت.