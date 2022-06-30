هلال الحج يزين سماد الوطن العربي.. الليلة

يُرصد هلال قمر الحج، بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم, والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيُشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خالٍ من العوائق .

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون أبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر ، مشيراً إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم الأربعاء 30 ذي القعدة عند الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.

وأضاف "يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم في السماء مشيراً نحو الأسفل إلى نجم قلب الأسد وكوكب الزهرة".

وأبان أبو زاهرة ، أن رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم يرجع لنتيجة دوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض ، لافتاً إلى أنه وبمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.