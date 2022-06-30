تشرف على 40 كيانا.. الاتحاد الأوروبي ينشئ هيئة لمكافحة غسل الأموال

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن إنشاء هيئة جديدة للمساعدة في مكافحة غسل الأموال. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح بيان أوروبي في بروكسل أن الاتحاد قرر إنشاء هيئة مخصصة لمكافحة غسل الأموال من أجل تعزيز الأداء الفعال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر المجلس الأوروبي إضافة صلاحيات إلى السلطة للإشراف المباشر على أنواع معينة من المؤسسات الائتمانية والمالية، بما في ذلك مقدمي خدمات الأصول المشفرة، إذا عدت محفوفة بالمخاطر.

كما يعهد إلى الهيئة بالإشراف على ما يصل إلى 40 مجموعةً وكياناً - على الأقل في عملية الاختيار الأولى - وضمان تغطية كاملة للسوق الداخلية تحت إشرافها، بالإضافة إلى أنه يتم منح المزيد من الصلاحيات للمجلس العام في حوكمة هيئة مكافحة غسل الأموال.

يذكر أن المملكة كانت قد قررت اعتماد نظام مكافحة غسل الأموال في العام 2017 وتحديدا بتاريخ 1439/02/05 هـ الموافق : 25/10/2017 ميلادية.