نجاح عملية نادرة .. أب يتبرع بكليته إلى طفله رغم اختلاف فصائل الدم

‏أعلنت وزارة الصحة، عن ‏نجاح عملية نادرة بسبب اختلاف فصائل الدم، في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

وأضافت عبر تويتر أن أب تبرع بكليته إلى طفله بعد معاناة من الفشل الكلوي، وتم زراعة كلية أب لطفله رغم اختلاف الفصيلة.

وأشارت إلى أن فريق طبي متخصص نجح في زراعة كلى الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في إجراء عملية زراعة كلية المقيم المصري "أمير الهواري" لطفله "يزن" رغم عدم تطابق فصيلة الدم.

وأوضحت أنه تم شخص "زين " بالفشل الكلوي وعمره ست سنوات، وأصبح يخضع للغسيل البريتوني ثم الدموي لمدة 4 سنوات

كما أن ظروف والدته الصحية حالت دون قبولها كمتبرع لطفلها ، وقررت الجهاز الطبي قبول تبرع الأب رغم عدم تطابق فصيلة الدم

وأشارت إلى أن " يزن" تعرض لإجراءات طبية مكثفة للتخلص من الأجسام المضادة ، وخضع لبرنامج خاص لتنشيط المناعة قبل إجراء العملية باسبوع .

وقالت إن عملية نقل وزراعة الكلية من الاب إلي طفلة أجريت بنجاح ، وخرج الطفل ووالده بعد نجاح العمليتان وهما بصحة جيدة

واكدت أن من العمليات النادرة للأطفال على مستوى الشرق الأوسط ، كما أنها تسهم في تقليص عدد أطفال المشـل الخلوي في قائمة الانتظار للزراعة، وتفتح المجال للتوسع في عمليات زراعية - الأعضاء رغدم اختلاف فصائل الدم.