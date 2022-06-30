برا وبحرا وجوا.. وزارة الدفاع تكمل استعداداتها لخدمة ضيوف بيت الله

أكملت وزارة الدفاع استعداداتها وجاهزيتها التامة لمشاركة وحداتها المختلفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، استكمالاً للجهود والخطط والأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى للإشراف على سلامة الحجاج، وتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وتتولى قيادة منطقة الطائف، مهام الإشراف العام والمباشر على جميع الوحدات التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بتقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام، وتعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج، إضافةً إلى مساندة أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقديم الإسناد الطبي، والإرشاد الديني، إلى جانب إدارة مخيمات وزارة الدفاع لاستضافة الحجاج من منسوبي الوزارة، وحجاج دول التحالف والبعثات العسكرية الموجودة في المملكة وتهيئة الاحتياجات اللازمة لهم طيلة فترة الحج.

وتساند القوات البرية بعددٍ من سرايا الشرطة العسكرية من مختلف المناطق العسكرية لدعم وإسناد وزارة الداخلية في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف، إضافةً إلى تأمين قوة تدخل سريع، وقوة مساندة في عمليات التطهير الميداني، وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعددٍ من سرايا الأمن والحماية في المطارات، وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة، لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسباً لأي طارئ، إلى جانب توفير الطائرات العمودية للتغطيات الإعلامية والتصوير الجوي.

من جانبها، تقوم القوات البحرية بدعم قوات حرس الحدود والجمارك في المنافذ البحرية بفرق فنية من وحدات كشف وإزالة المتفجرات، وتوفر القوات البحرية مجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ، في حالة هطول الأمطار لمساندة قوات الدفاع المدني في المشاعر المقدسة.

وجهزت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية ومراكز إسعافية، ومراكز الإجهاد الحراري، إلى جانب الفرق الطبية والإسعافية المتنقلة بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير، بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية النقل من المشاعر المقدسة إلى المستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف.

بدورها تقدم الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الإرشاد الديني في مخيمات وزارة الدفاع من خلال استضافه كبار العلماء والدعاة، إضافةً إلى توزيعها للرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النُسك للحجاج.

وتقوم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة في إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المشتركة بتسهيل إجراءات الحجاج من دول التحالف المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل وتسخير جميع الإمكانيات لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وتتولى الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، إعداد وتنفيذ التغطيات الإعلامية بشكل يومي خلال موسم الحج، والتواصل الدائم مع كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وذلك لإبراز مهام وجهود وزارة الدفاع في خدمة ضيوف الرحمن.