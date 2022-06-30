سفارة بكين بالمملكة : 4 شروط صحية للمسافرين إلى الصين

أعلنت سفارة بكين في المملكة السعودية، الشروط الصحية والبنود المحدثة في النموذج الصحي للمسافرين إلى الصين.

ونشرت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، 4 بنود ضمن النموذج الصحي للمسافرين، شملت:

1- يجب على جميع الركاب البقاء في المنزل أو الفندق 10 أيام في الحجر الصحي في حلقة مغلقة ومراقبة الصحة الذاتية قبل الصعود على متن الرحلة.

2 - لم يعد اختبار PCR في اليوم السابع قبل الصعود إلى الطائرة مطلوبًا.

3 – لم يعد اختبار IgM للأجسام المضادة مطلوبًا، ويجب على جميع الركاب المتجهين إلى الصين إجراء اختبارين قبل الصعود، هما اختبار PCR المزدوج في غضون 48 ساعة، واختبار PCR في غضون 12 ساعة قبل الصعود.

4 -.إرسال المرفقات التالية:

- نتائج الاختبارات السلبية للحمض النووي المزدوج خلال 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة.

- بيان الالتزام بمراقبة الصحة الشخصية.

- شهادة التطعيم.

- صفحة معلومات وثيقة السفر الدولية الشخصية الصالحة.

- صفحة تأشيرة المملكة العربية السعودية أو تصريح الإقامة (إن وجد).

- خط سير السفر الجوي.

- استجابة السفارة أو القنصلية (للمسافرين الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى COVID-19) لتأكيد الشفاء.

- المواد الأخرى المطلوبة من قبل السفارة / القنصلية.

يذكر أن السلطات الصينية، قد أصدرت تعليمات في مارس الماضي إلى ملايين المواطنين في شمال شرق البلاد بالبقاء في المنازل؛ بالتزامن مع عودة الارتفاعات المتسارعة في إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.