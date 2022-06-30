البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد

انخفض معدّل البطالة في منطقة اليورو في مايو إلى 6,6 في المائة بعد 6,7 في المائة في أبريل، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وفق إعلان يوروستات الخميس.

والمؤشر عند أدنى مستوى شهري له منذ ديسمبر منذ بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي في جمع هذه الأرقام في أبريل 1998. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، فقد انخفض معدل البطالة إلى 6,1 في المئة في مايو وهو أيضاً أدنى مستوى قياسيا.

واستفادت سوق العمل من الانتعاش القوي في الاقتصاد الأوروبي الذي بدأ في ربيع 2021 وتعافى بشكل واضح بعد الركود المرتبط بوباء كوفيد -19.

لكن الحرب في أوكرانيا التي بدأت في إعاقة النشاط، تلقي بظلالها على التوقعات للأشهر المقبلة، حيث خفضت توقعات النمو في أوروبا بشكل كبير، بينما يرتفع

التضخّم.

إلا أن تداعيات هذا التدهور لم تظهر بعد على أرقام التوظيف.

ومع ذلك، يبقى حوالى 13,07 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك 11 مليوناً في 19 دولة تتقاسم العملة الموحّدة.

وتمّ تسجيل أعلى معدّلات البطالة في الاتحاد الأوروبي في مايو في إسبانيا (13,1 في المائة) وإيطاليا (8,1 في المائة) والسويد (7,7 فيالمائة).

وفي فرنسا، كان 7,2 في المائة من السكان عاطلين عن العمل، وفقاً لبيانات يوروستات.