أقوى 60 ثانية بعد هبوط الأهلي.. محلل رياضي يلقن النفيعي درسا على الهواء

لازالت أصداء هبوط فريق الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى تفرض نفسها على الساحة الرياضية لما يمتلكه الراقي من شعبية وجماهيرية كبيرة.

وانتقد ماجد الفهمي محلل برنامج "أكشن مع وليد"، ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي بضراوة شديدة بسب تصريحات الأخير بأنه لن يستقيل من منصبه وأن الأزمات والديون هي السبب فيما تعرض له الأهلي.

وقال الفهمي في تصريحات تليفزيونية "أقول لرئيس الأهلي اتق الله، أنت المسئول فيما حدث".

وتابع :"أنت استاذ في الهدم والديون ليست السبب في هبوط الأهلي لأنها مشكلة موجودة في كل الأندية السعودية".

ووجه رسالته بعدها إلى معالي الوزير مطالبًا منه بضرورة التدخل وانقاذ الموقف وقال "الأهلي يجزر.. الأهلي يقهر".