خلال ساعات.. باريس سان جيرمان يعلن عن قرار مصيري

توصل مسئولي باريس سان جيرمان، لاتفاق نهائي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لإقالته من القيادة الفنية لنادي العاصمة الفرنسية.

قرر باريس سان جيرمان، الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتنيو، من أجل بدء تجربة جديدة مع كريستوف جالتييه مدرب نيس السابق.

ذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، إن إدارة باريس سان جيرمان، توصلت لإتفاق حاسم على منح بوتشيتينو وطاقمه المساعد، مبلغ 15 مليون يورو، من أجل فسخ العقد الممتد بين الطرفين حتي يونيو 2023.

وأضافت الصحيفة إن مسئولي باريس سان جيرمان، يستعدون للإعلان عن إقالة ماوريسيو بوتشيتينو مساء اليوم، بعد إتفاق الطرفان على قيمة الشرط الجزائي الذي سيحصل عليه المدرب الأرجنتيني مقابل فسخ العقد قبل موسم على إنتهائه.