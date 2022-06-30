شؤون المسجد النبوي تهيئ إدارة متخصصة للعمل التطوعي

هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إدارة متخصصة للعمل التطوعي تعمل على تعزيز العمل التطوعي بالمسجد النبوي وخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه والتميز في التعامل مع الآخرين.

وبدأت الإدارة العامة للعمل التطوعي التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها خلال موسم حج 1443هـ بإطلاق عدة فرص تطوعية للجنسين في مجالات متعددة، حيث يتم استقطاب أكثر من 1000 متطوع يوميًا موزعين على فترات متعددة، ويتم توزيعهم حسب الاحتياج الميداني بمختلف المجالات كمساندة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات، والمساندة بالتنظيم وكذلك بمجالات متخصصة كالإسعاف الأولية وقياس الأثر والتصميم والعلاقات العامة.

وبلغ عدد الجهات المشاركة الخارجية 10 جهات من بينها تطوع الهلال الأحمر السعودي وجامعة طيبة وفرع وزارة الرياضة والجامعة الإسلامية وإدارة التعليم بالمدينة المنورة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.