إعلان نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي لأندية الدوري.

وجاء الهلال في المركز الأول بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال سنويًا، والاتفاق في المركز الثاني بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال، متفوقًا على الحزم الذي جاء في المركز الثالث بنفس الفئة ويحصل على نفس الدعم.

واحتل الشباب المركز الرابع في القائمة بالفئة الأولى بدعم يصل إلى 5 ملايين ريال، والنصر في المركز الخامس.

وجاء الاتحاد في المركز الأخير في القائمة في أندية الفئة الثانية مع الباطن والطائي والرائد بدعم 3 ملايين ريال سنويًا.