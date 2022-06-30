الاتحاد السعودي يحتفي بالمدربين الوطنيين المنجزين في المنتخبات الوطنية والأندية

احتفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا باللجنة الفنية اليوم الخميس بالمدربين الوطنيين المنجزين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022.

وكرّم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم المدربين المنجزين خلال الموسم المنتهي وعددهم 73 مدربًا حققوا إنجازات مع المنتخبات الوطنية والأندية، وذلك بحضور عددٍ من المدربين الوطنيين الذين ساهموا في رسم تاريخ مشرف لكرة القدم السعودية يتقدمهم الكابتن ناصر الجوهر.

من جانبه ثمّن الأمين العام للاتحاد السعودي الدعم السخي من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بشكل عام وقطاع كرة القدم على وجه الخصوص، وهو ما مكّن الاتحاد السعودي من تقديم الدعم اللازم للارتقاء وتطوير مستوى المدرب الوطني بما يساهم في تحقيق طموحات الكرة السعودية.

ووجه القاسم الشكر لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته المستمرين والعمل على تسخير كل الإمكانات للارتقاء بكافة عناصر منظومة كرة القدم في المملكة.

وأشار القاسم إلى أن أحد ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد قبل عدة أشهر تتمثل في تطوير الكوادر، ومن أهم عناصر هذه الركيزة المدرب الوطني، لافتًا أن الكرة السعودية شهدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات التي ساهم في تحقيقها المدرب الوطني سواء على مستوى المنتخب الوطني الذي حقق تأهلًا مستحقًا إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخ المنتخب الأولمبي، وكلا الإنجازين كانتا بنتائج غير مسبوقة.

وأكد القاسم على أن الاتحاد السعودي يعمل دائمًا على توفير كل الإمكانيات والطاقات لخدمة ودعم المدرب الوطني من أجل مواصلة الإنجازات.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي من الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا منه لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

وكانت اللجنة الفنية وضعت 3 معايير للتكريم تتمثل في تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية، تحقيق إحدى بطولات الموسم الحالي المحلية أو الخارجية والصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.