“السوق المالية” تعلن آخر موعد لاعتبار الطلبات ضمن المراجعة السادسة للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم آخر موعد لاعتبار الطلبات ضمن المراجعة السادسة للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية.

ورحبت الهيئة في بيان لها باستقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على مدار العام, مبينة أنها تراجع وتقيم الطلبات خلال دفعات تعلن عنها، علماً أن آخر موعد لاعتبار الطلبات ضمن المراجعة السادسة هو15 أغسطس 2022م.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود التمكين التنظيمي المقدم من الهيئة والمحفز للتقنية المالية في السوق المالية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، لجعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

ودعت الهيئة المهتمين كافة إلى المشاركة والتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على أن تستوفي منتجاتهم المتطلبات اللازمة بما في ذلك أن يكون في مرحلة متقدمة من الجاهزية والتطوير لتجربته، والتي من المتوقع أن تحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة.

يذكر أن الهيئة أطلقت مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2018م، وأصدرت 26 تصريحاً لتجربة التقنية المالية لـ 6 منتجات مختلفة، وفي هذا الصدد تسعى الهيئة إلى تمكين مزيداً من نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاق جديدة للتمويل والاستثمار من خلال منتجات متنوعة سعياً منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي.