صفقة إحياء الاتفاق النووي.. #أوروبا تخاطب #إيران

ذكر سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه "أمامنا صفقة جيدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، ونحن قريبون من ذلك"، مشيرًا إلى أن "التطورات النووية الإيرانية مقلقة للغاية".

ولفت في تصريح له من نيويورك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى أن "إيران لا تزال تواجه عقبات اقتصادية خطيرة، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".

في السياق، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي ليس أمرا بعيد المنال.

وزعم أن طهران أوفت بجميع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأمس بدأت جولة مفاوضات إيرانية أمريكية غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، إلا أنه وبحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه كان هناك إصرار من واشنطن على مواقفها التي لا تراعي مصالح إيران.