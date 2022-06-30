أوكرانيا تعتزم التوسع في صادرات الكهرباء لدول مجاورة

بدأت أوكرانيا تصدير الكهرباء إلى رومانيا بعد الانضمام لشبكة الكهرباء الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال على حسابه على منصة تليجرام اليوم الخميس: "كمية البداية كانت 100 ميجاوات".

وقدر رئيس الحكومة (46 عاما) قدرات التصدير المحتملة عند 2.5 جيجاوات. وسيمكن ذلك الدولة التي تعاني من ضائقة مالية من الحصول على ما يعادل حوالي 1.9 مليار يورو (ملياري دولار) سنويا.

ووفقا لبيانات شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرهو"، تصدر كييف بالفعل 210 ميجاوات إلى بولندا، و142 ميجاوات إلى مولدوفا.

كانت أوكرانيا انفصلت عن شبكة كهرباء الاتحاد السوفيتي السابق بنهاية فبراير، وتم ربطها مع مولدوفا بشبكة الكهرباء الأوروبية في مارس.

وعرض وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشتشينكو الأسبوع الماضي على ألمانيا تصدير طاقة نووية أوكرانية. وتشكل محطات الطاقة النووية الأربعة السوفيتية التصميم أكثر من نصف إنتاج أوكرانيا من الكهرباء.