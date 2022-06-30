إنجاز جديد.. جائزة دولية لمركز قلب سعودي

منحت جمعية القلب الأمريكية شهادة التميز والاعتماد والجائزة الفضية لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي في معالجة مرضى قصور عضلة القلب وفق أعلى المعايير العالمية، بعد تحقيقه للجائزة البرونزية العام المنصرم.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور فريد النزهة أن هذا الاعتماد يأتي ضمن البرامج المعترف بها عالمياً تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية.

وأكد أن المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كافة خدماته، وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة، مما مكن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها، تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة مميزة للمستفيدين.