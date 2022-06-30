أسعار الذهب تتجه نحو ثالث تراجع شهري

تتجه أسعار الذهب لتسجيل تراجع شهري للشهر الثالث على التوالي، مع تقييم المستثمرين لزيادة أسعار الفائدة المصرفية في مواجهة المخاوف من الركود، حيث يحذر مسؤولو البنوك المركزية من استمرار معدل التضخم لفترات طويلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي ونظراءه في البنوك المركزية الأوروبية، قد يضطرون إلى التخلي عن سياساتهم النقدية التي استمرت لنحو 20 عاما، والمضي قدما في تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة لمواجهة ضغوط الأسعار المستمرة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خطط رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة خلال شهر يوليو المقبل، ولكنها قالت إن صانعي السياسات على استعداد لعمل ما هو أكثر من ذلك لمواجهة التضخم القياسي.

وقالت في الاجتماع السنوي لمسؤولي البنك المركزي في سينترا بالبرتغال إن هناك ضمانات بأن آلية مكافحة الأزمة الجديدة، التي لم يتم الاعلان عنها بعد، لن تقف عائقا أمام التغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ تبني العملة الموحدة اليورو.

وكان المسؤولون قد عقدوا اجتماعا طارئا هذا الشهر عقب ارتفاع عوائد السندات الإيطالية، حيث قرروا تسريع العمل لوضع آلية جديدة لمواجهة مثل هذا الاضطراب.

وتراجع سعر العقود الفورية للذهب في تعاملات صباح اليوم بنسبة 0.4% إلى 1810.35 دولار للأوقية، في حين انخفض السعر خلال الشهر الحالي بنسبة 1.5%.

كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين، في حين تراجع سعر البلاديوم اليوم بعد ارتفاعه أمس بنسبة 4.8%.