التأمينات الاجتماعية تؤكد استمرار عمل قنوات خدمة العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن استمرارية العمل لقنوات خدمة العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدّت المؤسسة استمرار عمل مركز الاتصال عبر الرقمين 8001243344 - 920014000 وخدمة الزيارة الافتراضية التي ستكون متاحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم غد الجمعة

من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، فيما ستكون أوقات العمل لباقي أيام الأسبوع خلال الإجازة من الساعة 8 صباحاً وحتى الثالثة مساءً، عدا يوم الجمعة فسيكون وقت العمل من الساعة 2 مساءً وحتى 8 مساءً .

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن يوم عرفة ويومي العيد ستكون إجازة رسمية لمركز الاتصال الهاتفي وممثلي خدمة العملاء القائمين على خدمة الزيارة الافتراضية.

وأوضحت المؤسسة أنها أتاحت حسابها لخدمة العملاء في منصة تويتر @GosiCare لتلقي الاستفسارات والاجابة عنها على مدار الساعة دون انقطاع، كما يمكن للعملاء تنفيذ كافة خدماتهم ومعاملاتهم عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني www.gosi.gov.sa وتطبيق الأجهزة الذكية.