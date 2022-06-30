رسميا.. قنوات أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق إذاعة الدوري الايطالي

أعلن لورنزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم حصول مجموعة قنوات أبوظبي على حقوق البث التلفزيوني للكالتشيو في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال المواسم الثلاثة المقبلة مقابل 79 مليون يورو مقسمة على المدة بالكامل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الخميس عقب اجتماع رابطة الدوري الإيطالي حيث تم الإعلان خلالها رسمياً عن القرار.

وأكد لورنزو كاسيني أن العرض المقدم من مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية حصل على تصويت 16 صوتا في اجتماع الرابطة اليوم.

وأوضح رئيس رابطة الدوري الإيطالي أن الأموال سيتم تحصيلها وفقاً للتالي: 23 مليون دولار في الموسم الأول، و25 في الثاني، و31 بالثالث، فيما يمكن أن ترتفع تلك العائدات الى 20 مليون دولار أخرى وفق دراسات تم الاستعانة بها.