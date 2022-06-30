وكالة التنمية الأمريكية تستأنف مساعدتها المالية للفلسطينيين

قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الخميس إن الوكالة الأمريكية للتنمية ستقدم مساعدات للفلسطينيين هذا العام بمبلغ 125 مليون دولار إضافة إلى 270 مليون دولار العام القادم.

وأضاف البيان أن هذا الإعلان جاء بعد لقاء رئيس الوزراء محمد اشتية في مكتبه برام الله اليوم بمديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة ألر جروبس.

وأوضح البيان أن هذه المبالغ ستخصص "لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، ومشافي القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني".

وتوقفت المساعدات الأمريكية للفلسطينيين في عهد الإدارة الأمريكية السابقة. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من الوفاء بالتزاماتها المالية حتى أنها دفعت، على مدى أشهر، جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري.