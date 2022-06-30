إصدار 79 ترخيصًا صناعيًّا خلال مايو

أصدَرَتْ وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية 79 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر (مايو) الماضي، ليصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري إلى 411، فيما بلغَ عددُ المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.638 مصنعًا،تتصدرُها مصانعُ المعادن اللافلزية بأكثر من 2056، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.346، ثم المصانع الغذائية بنحو 1268 مصنعًا.

وأوضح تقريرٌ صادرٌ عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أنَّ حجمَ الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر (مايو) بلغَ أكثرَ من مليار ريالٍ، حيث استحوذَ نشاطُ صنع المنتجات الغذائية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة بـ 16 ترخيصًا، في حين تساوت أنشطة صنع منتجات المطاط واللدائن والمعادن المشكلة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 10 تراخيص لكل منها، وصدرت 8 تراخيص جديدة لمصانع الأثاث.

وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ المنشآتِ الصغيرةَ استحوذَتْ على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 92.4%، تليها المنشآتُ المتوسطةُ بنسبة 6.3%، ثم المنشآتُ الكبيرةُ التي سجلت 1.3%، في حين استحوذَتِ المصانعُ الوطنيةُ على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77%، تليها المنشآتُ الأجنبيةُ بـ 13%، ثم المنشآتُ ذاتُ الاستثمار المشترك بنسبة 10%.

وبَيَّنَ التقريرُ أنَّ المصانعَ التي بَدَأَتِ الإنتاجَ خلال شهر مايو الماضي بلغت 62 مصنعًا بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريالٍ، تتصدرُها مصانعُ المعادن اللافلزية بـ 16 مصنعًا، ثم مصانعُ المعادن المشكلة بـ 11 مصنعًا، ومصانعُ المنتجات الغذائية بـ 6 مصانع، في حين جاءَتْ مصانعُ المركبات والمواد الكيميائية بـ 4 مصانع لكل منها، كما استحوذَتِ المصانعُ الوطنيةُ على إجمالي المصانع التي بَدَأَتِ الإنتاجَ خلال شهر (مايو) الماضي بنسبة 88%، تليها المصانعُ الأجنبيةُ بنسبة 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 3%.

كما كشفَ التقريرُ عن إصدار 32 رخصةً صناعيةً جديدةً في منطقة الرياض، و19 في المنطقة الشرقية، و11 رخصةً في منطقة مكة المكرمة، فيما احْتَلَّتِ المنطقةُ الشرقيةُ العددَ الأكبرَ للمصانع التي بدأت الإنتاجَ بـ17 مصنعًا تليها الرياضُ بـ16، ثم منطقةُ عسير بـ10 مصانع.

وأفادَ تقريرُ المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أنَّ عددَ الوظائف التي خلقَها القطاعُ الصناعي خلال شهر مايو الماضي بلغت 2516 وظيفةً،جميعها للسعوديين، فيما غادرَ القطاعَ أكثرُ من 19 ألف عامل وافد خلال الشهر ذاته.

يذكرُ أنَّ وزارةَ الصناعة والثروة المعدنية تُصدرُ عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهمَّ المؤشرات الصناعية التي تُوَضِّحُ طبيعةَ حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهدُه القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرُها القطاع.