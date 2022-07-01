طقس الجمعة.. «#الأرصاد» تتوقع: رياح نشطة مثيرة للأتربة وسماء غائمة على هذه المناطق

الوئام- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الاوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.