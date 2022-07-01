أبرزها عدم إمكانية الجمع بين المعاش و #الراتب.. “#التأمينات” تجيب عن الأسئلة الشائعة حول نظام “تبادل المنافع”

الوئام- فريق التحرير:

أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر.

وأوضحت التأمينات مسألة تأهيل المدد المضمومة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين؛ حيث قالت إن مدد الاشتراك المضمومة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري لا تؤهل لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين حيث إنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على ذلك المعاش، واستثناءً من ذلك يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

وبيّنت أن تعديل نظام تبادل المنافع يشمل من له خبرة سابقة في القطاع الخاص وتم ضمها لنظام التقاعد المدني بعد التعيين الحكومي، ومن ثم بعد ذلك تم تحول الجهة الحكومية التي يعمل بها، حيث يتم احتساب مجموع المدد بين النظامين لأغراض التقاعد قبل الستين، وتشمل المدة السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية قبل الانضمام للجهة الحكومية.