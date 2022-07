برق ورعد بدون أمطار.. سحابة غريبة فوق سماء العاصمة الأوكرانية (#فيديو)

الوئام – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسحابة غريبة قالوا إنها كانت فوق العاصمة الأوكرانية كييف، وبدت وهي ترعد وتبرق دون هطول أمطار.

ووفق المنشور فإن السحابة الغريبة ظهرت فوق كييف يوم الثلاثاء الماضي، وأثارت تساؤلات حول طبيعتها نظرا لغرابتها.

ودفعت الظاهرة الجوية الغريبة مرصد هونغ كونغ للتعليق موضحا أنها عاصفة رعدية جافة، حسبما نقل موقع "إنديا إكسبريس".

وأوضح المرصد أن الظاهرة تؤدي إلى حدوث برق ورعد دون هطول أمطار، لأن قطرات المطر التي تنتجها السحب الرعدية في هذه الحالة، تتبخر في الهواء قبل أن تصل إلى الأرض.

Last evening, the whole Kyiv saw and heard the strange cloud hanging over the city. Thunder and lightning without storm. #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/Q3zVxdrJFZ

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) June 29, 2022