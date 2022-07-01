بالصور .. “مدني #مكة” يُنفذ فرضية اندلاع حريق بمبنى يسكنه #حجاج

الوئام- فريق التحرير:

نفذت قوات الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس الخميس تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ والإسعاف في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وتعمل القوات كل عام على تنفيذ عدد من الفرضيات للوقوف على جاهزية واستعداد المشاركين من الدفاع المدني في الحج، للتعامل مع أي حدث طارئ في مواقع وجود الحجاج، وكيفية التعامل معه بما يحقق السلامة ويعزز الأمن لضيوف الرحمن .

ومن جانبه ، قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة شاركت في تجربة فرضية بأحد مساكن الحجاج، عبارة عن حريق نتيجة التماس كهربائي أدى إلى تصاعد أدخنة اللهب لخارج المبنى؛ ونتج عنه احتجاز عدد من قاطني السكن، ووقوع 34 شخصاً بين إصابة ووفيات.

وبين أنه تم فرز حالات الإصابة بواسطة الكوادر الطبية والإسعافية بحسب المناطق المخصصة لها، حيث أودعت ست حالات في المنطقة الحمراء، وثمانية في المنطقة الصفراء، و16 في الخضراء، فيما وضعت أربع حالات في المنطقة السوداء.

وأوضح "العتيبي" أن هذه التجربة تمت بمشاركة عدد من الجهات والإدارات الصحية والأمنية وهي: (القيادة الذهبية الإشرافية) والقيادة الفضية (التوجيهية) والقيادة البرونزية (التشغيلية) ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، والمركز الوطني للأزمات والكوارث، والعمليات الأمنية الموحدة، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية لخدمات الطوارئ والكوارث بالتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة والمستشفيات التابعة له (مستشفى النور التخصصي، مستشفى الملك عبدالعزيز، مستشفى الملك فيصل) و المراكز الإسعافية.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية، الدكتور وائل بن حمزة مطير، جاهزية الصحة في مكة المكرمة بمختلف منشآتها وتخصصاتها بالتعامل مع جميع الحالات المرضية والإسعافية والطارئة داخل وخارج المشاعر المقدسة استعداداً لموسم حج هذا العام 1443هـ خدمة لضيوف الرحمن.