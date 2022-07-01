بمناسبة #عيد_الأضحى.. قنصلية المملكة في “هيوستن” تغلق أبوابها لمدة 8 أيام #عاجل

أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن، عن أنها ستكون مغلقة لمدة ثمانية أيام، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، طالبة الاتصال بها في حالة الطوارئ.

وأوضحت القنصلية العامة في هيوستن –عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من 4 يوليو 2022م وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022م .

وأشارت القنصلية، إلى أنه في حالة الطوارئ نرجو الاتصال على هواتف الطوارئ التالية: (2818890570 – 2819178658 – 2819178205)

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أمس الخميس، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت «الموارد البشرية» عبر حسابها في «تويتر»، أن الإجازة ستبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 9 ذي الحجة، 8 / 7 / 2022م؛ لافتة إلى أن مدتها 4 أيام.

كما نوهت الموارد البشرية، إلى ضرورة مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.