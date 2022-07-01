اليوم.. «أمانة الرياض» تبدأ تسوير الأراضي الفضاء في 5 طرق #عاجل

تبدأ أمانة منطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، تنفيذ مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في العاصمة الرياض، بهدف تحسين المشهد الحضري، وحماية الأراضي من التعديات، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء في تلك الأراضي.

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى من المبادرة التي تنطلق اليوم؛ تشمل 5 طرق هي: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وأضافت أن المرحلة الأولى تضم أيضاً طريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة حتى تقاطع طريق الملك خالد، وأخيراً طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى مخرج الدائري الثاني.

وأبانت أن دليل المبادرة يتيح 9 خيارات لنماذج الأسوار؛ تتضمن المواصفات الفنية للتنفيذ، والمتطلبات الإنشائية، ومعايير المواد المستخدمة، لافتة إلى أن مهلة التنفيذ 3 أشهر وفق إجراءات ميسرة لاستخراج التصاريح النظامية.