بـ47 مئوية..  #الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 47 درجة مئوية، والدمام والخرج 46، والرياض وحفر الباطن 45، والمجمعة ورفحا ووادي الدواسر 44، وبريدة والدوادمي وشرورة 43، ومكة المكرمة وعرعر وسكاكا 42 مئوية.

والمدينة المنورة 41، وحائل ونجران والعلا 40، وينبع 39، وجدة 38، وتبوك 37، وجازان 38، والطائف 34، وأبها والباحة 31 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الجمعة، استمرار الرياح الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.