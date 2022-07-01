“#حساب_المواطن”يؤكد : لا ينظر للقروض والالتزامات المالية عند تحديد مبلغ الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية التي على المستفيد، عند تحديد مبلغ الدعم المستحق له؛ حيث إن الدعم يخضع لدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية».

وتابع البرنامج قائلًا إنه «يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق الخاص بالمستفيد، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa

وكان برنامج حساب المواطن، ذكر في وقت سابق، أن تغيير اسم المولود لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد، وأنه بمجرد تحديث البيانات في الأحوال المدنية يتم تحديثها تلقائيًا في حساب المواطن.

كما أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 56 لشهر يوليو، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من الأهلية عبر الموقع الرسمي للبرنامج.