بوتين يوقع مرسوما يجبر شركاء أجانب على الانسحاب من مشروع غاز

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بنقل حقوق مشروع الغاز الطبيعي ساخالين- 2 إلى شركة روسية جديدة، في خطوة قد تجبر المساهمين الأجانب، وبينهم شل، على التخلي عن الاستثمار في المنشأة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويشير المرسوم إلى تهديدات للمصالح الوطنية والأمن الاقتصادي، وفقا لبيان يحمل تاريخ 30 يونيو صادر من الكرملين ويحمل توقيع بوتين.

وأشار البيان إلى أن أمام المساهمين شهر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيحصلون على حصة في الشركة الجديدة، وحال رفضهم، قد لا يحصلون على تعويض كامل.

وقد الخطوة معقدة بالنسبة لشركة شل، التي تستحوذ على 27.5% من شركة الغاز الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا.

وأعلنت شركة الطاقة العملاقة أنها ستنسحب من المشروع بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وأنها لم تلتزم بأي استثمارات جديدة في البلاد.