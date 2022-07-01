روسيا: القبض على لاعبة أمريكية “ليس له دوافع سياسية”

قال الكرملين اليوم الجمعة إن القبض على لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، التي قد تواجه السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدينت في تهم تتعلق بحيازة مادة مخدرة، ليس له دوافع سياسية.

وقال دميتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنه تم العثور بحوزة جرينر على مادة مخدرة محظور تداولها وإن الحكم في يد المحكمة وحدها.

ووصلت نجمة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات (31 عاما) وهي مكبلة الأيدي إلى المحكمة الواقعة على مشارف موسكو صباح اليوم الجمعة لمواجهة التهم المنسوبة إليها، بعد أن قالت السلطات إنها عثرت على علبة سجائر تحتوي على زيت الحشيش في حقيبتها في فبراير.