عدوى مطار جدة تنتقل لمطار الرياض.. تكدس وتزاحم مع بداية الإجازة #عاجل

تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية؛ شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض عددا من الأزمات جراد التكدس الكبير، وهو ما دفع عدد من المتضررين للتوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم "#مطار_الملك_خالد" للحديث عن المشكلات التي واجهتهم.

وكتب حساب يحمل اسم "عشاق عالم الطيران" إن "عدم الإستعداد للموسم وتجهيز الموارد البشرية المؤهلة بالعدد الكافي يتسبب بالظهور بهذا المظهر المخجل والذي لا يليق بسمعة مطار العاصمة"، مشيرا إلى أن مشاكل ضعف الطاقة الاستيعابية في المطارات تتجدد مع كل موسم.

#سلسلة_مواسم_التكدس تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية نرى تجدد مشاكل ضعف الطاقة الاستيعابية في المطارات المشهد صباح اليوم لتكدس مسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض @KKIASA وتأخر عدد كبير للرحلات الدولية #اخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/ylEXB7XMF1 — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) July 1, 2022

في السياق؛ كتب أحد المتضررين ويدعى عبدالعزيز إن "إجراءات تسجيل المسافرين بمطار الملك خالد الدولي تأخرت لعدة ساعات"؛ مطالبا إدارة المطار بتوضيح أسباب ما أسماه بـ"الفوضى الحاصلة بالمطار".

كما وجه أحد المواطنين ويدعى عبد العزيز بن سعد عدة أسئلة لإدارة المطار، منتقدا "القصور بالخدمات ووقوف المسافرين لساعات طويلة في أجواء حارة خارج المطار"، مستطردا: "مع الأسف أنتم لا تواكبون الرؤيا بل متخلفين عنها بسوء الإدارة".

من جانبهم؛ رد المسئولين عن حساب المطار على تويتر قائلين: "عزيزي المسافر.. يُسعدنا تواصلكم ونود أن نعتذر لكم. سيباشر فريق الدعم لدينا باتخاذ اللازم من خلال رفع ملاحظتك إلى القسم المختص لمعالجتها". دون توضيح أسباب المشكلة أو أي حلول لها، أو حتى الاستفسار عن بيانات المسافر الشاكي.

يذكر أن أزمة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة شهد زحاما شديدا في شهر مايو الماضي إذ افترش عدد من المنتفعين من الرجال والنساء والأطفال الأرض خارج صالات المطار بانتظار موعد رحلاتهم البديلة، لمدة 15 ساعة، إلغاء أو إقلاع طائراتهم.