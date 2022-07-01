الإيسيسكو تشيد بالمبادرة السعودية لتمويل 17 مشروعا تنمويا في اليمن

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن بالغ ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية تمويل حزمة مشاريع تنموية في الجمهورية اليمنية بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى توفير وقود لمحطات الكهرباء بتكلفة قدرها 200 مليون دولار.

وأشادت المنظمة في بيان أصدرته اليوم بمضامين خطة الدعم التي تشمل حوالي 17 مشروعا، وبرنامجا تنمويا في 6 قطاعات حيوية، أهمها الطاقة والنقل والتعليم والصحة وبناء مؤسسات الدولة.

كما جددت المنظمة تعبيرها عن استعدادها للتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومع بقية الشركاء في تنفيذ مضامين هذه الخطة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة وكل المجالات ذات الصلة.

كما تقدمت المنظمة بالتهنئة إلى القيادة السعودية الرشيدة، وإلى شعب المملكة، على هذا الدعم السخي الذي يعزز استقرار ووحدة اليمن.