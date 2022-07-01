دائرة الحكام: طرد جوستافو لاعب #الهلال أمام #الفتح قرار غير صحيح

أكدت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أن طرد جوستافو كويلار لاعب الهلال أمام الفتح قرار غير صحيح من حكم المباراة وأن عدم تدخل حكم تقنية "VAR" صحيح وفقا للبروتوكول.

وأوضحت في مقطع فيديو عبر "يوتيوب" أن قرار طرد فيليب كيش لاعب الاتفاق أمام الاتحاد غير صحيح والمخالفة لا تتجاوز التهور وتستحق البطاقة الصفراء فقط.

وطرد حكم مباراة الهلال والفتح كويلار ليغيب عن مواجهة فريقه الأخيرة في دوري المحترفين أمام الفيصلي.

وتعرض فيليب كيش للطرد خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بالجولة الـ 29 بدوري المحترفين.

وجاء قرار طرد فيليب كيش ليحرمه من المشاركة في مواجهة فريقه أمام الفيحاء، بالجولة الـ 30 للمسابقة، والتي فاز بها الاتفاق وضمن البقاء بدوري المحترفين.