جمعية “لأجلهم” تختتم برنامج تنمية عنصر التوازن (صور)

بحضور الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، اختتمت الجمعية البرنامج التدريبي لتطوير مهارات ذوي الإعاقة في تنمية عنصر التوازن والتأهيل الرياضي وبحضور أسر والمهتمين بشأن ذوي الإعاقة.

وعلقت الأميرة نوف قائلة: "أننا في الجمعية نسعى إلى تقديم برامج تحقق التمكين ذوي الإعاقة من الإعتماد على أنفسهم ومنحهم الثقة بقدراتهم ومنها هذا البرامج التدريبي، وشاهدنا اليوم ولله الحمد الفرق والأثر الإيجابي قبل الالتحاق بالبرنامج وبعد الالتحاق به".

وذكر مدرب الدورة الكابتن عيد الشمري أنه التحق بدورة عدد ٢٠ من ذوي الإعاقة من الرجال والنساء ومن أعمار متفاوته، واستمرت الدورة لمدة ١٠ أيام

وكانت الدورة عبارة عن مرحلتين الأولى هي إعادة التوازن بينما المرحلة الثانية هي التأهيل الرياضي حيث أن هذه الدورة تساعد على تخفيف آثار الإعاقة و تساعدهم في الإعتماد على النفس.